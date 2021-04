Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt UrbaNMakerspace, v okviru katerega bo Mestna občina Novo mesto kupila, uredila in opremila poslovne prostore za inkubator, ki bo ponujal poslovne prostore za mlada inovativna podjetja in delavnico s sodobno tehnično oziroma robotsko opremo. preberite več » ...