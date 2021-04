Na ministrstvu za javno upravo so danes pripravili informativni dan o javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 5. Po besedah ministra Boštjana Koritnika se zavedajo številnih belih lis, a pozitivno je, da so na voljo dodatna evropska sredstva, s pomočjo katerih je možno to število zmanjšati.