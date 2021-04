Kdo torej laže? Janša se je odzval na intervju s Čeferinom, protestniki pokazali policijske zapisnik Večer Predsednik vlade Janez Janša je tvitnil, da bi šlo pri kaznovanju posameznika samo zato, ker ima na dežniku napis, da se ne strinja z vlado, za hudo prekoračitev pooblastil in zlorabo položaja sodišča ali inšpekcije. To je tvitnil v komentarju na besede predsednika Uefe Aleksandra Čeferina in ga obsodil, da debelo laže. Odzvali so se posamezniki, ki pravijo, da so bili kaznovani zgolj zaradi napisa na dežniku, to pa je komentirala tudi vlada.

Sorodno



























































































Oglasi