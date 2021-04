Sindikat gostinstva in turizma za vrnitev delavcev na delo 24ur.com Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije zbira podpise pod peticijo, s katero bi vlado pozvali k vrnitvi delavcev in delavk iz panoge nazaj na delo. "Ne bomo dovolili, da vlada z nenehno spreminjajočimi ukrepi uniči še več delodajalcev in zaposlenih delavcev, ki so že več kot pol leta na čakanju na delo doma," so zapisali.

