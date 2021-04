Na včerajšnji seji Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so člani obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu. Člani so podprli predloge sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, da država pokrije izpad prometa, zniža DDV in subvencionira regres. Zavzeli so tudi za takojšnje odprtje gostinske dejavnosti v vseh regijah in za odp ...