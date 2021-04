Pakistanec 41 migrantom omogočil nezakoniti prehod državne meje Dnevnik Brežiški policisti so v okolici Malih Vodenic v ponedeljek prijeli pakistanskega državljana, ki je vodil skupino 18 državljanov Bangladeša in 23 državljanov Pakistana in jim omogočil nezakoniti prehod državne meje, so danes sporočili s Policijske...

