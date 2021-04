Vreme: čez dan se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija #video SiOL.net Po večini države smo se zbudili v jasno jutro, a sredi dneva in popoldne se bodo vrnili oblaki s krajevnimi plohami. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

