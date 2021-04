Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno Dnevnik Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija.

