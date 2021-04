Članice EU-ja in Evropski parlament so se dogovorili o zmanjšanju izpustov RTV Slovenija Pogajalci držav članic in Evropskega parlamenta so po več mesecih dosegli dogovor glede novih podnebnih pravil in odprli pot uzakonitvi cilja podnebno nevtralne Evropske unije do leta 2050.

