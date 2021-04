Umrla je članica zasedbe The Kelly Family Radio Ognjišče Po kratki bolezni je umrla Barby Kelly, nekdanja članica zasedbe The Kelly Family. "Barby bomo pogrešali vsi, v naših spominih in srcih bo vedno z nami," so sporočili domači.



