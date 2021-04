Umrla je Barby Kelly, stara 45 let 24ur.com Družina Kelly je na družbenem omrežju sporočila, da se je po bolezni poslovila Barbara Ann Kelly. Stara je bila 45 let. Znano je, da je Barby, kitaristka nekdaj znane glasbene skupine The Kelly Family, trpela zaradi težav z duševnim zdravjem.

