Na to Šter opozarja pred prvomajskimi prazniki zurnal24.si Vodja konzularne službe na MZZ Andrej Šter je v pogovoru za STA pred prihajajočimi prazniki opozoril, da je varno potovati takrat, ko poznamo razmere, v katere bomo pripotovali. Čeprav ljudje iščejo predvsem razmere in okoliščine, ki so veljale pred pandemijo, Šter svari pred lažnim oglaševanjem destinacij, da pri njih ni covida-19.

