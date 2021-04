Na Hrvaškem cepivo ni več problem, do julija želijo cepiti 1,6 milijona ljudi SiOL.net Cepivo proti covidu-19 na Hrvaškem ni več problem, je na današnji novinarski konferenci po seji ožjega kabineta hrvaške vlade ocenil premier Andrej Plenković. Dodal je, da si je Hrvaška od decembra lani do 30. junija letos zagotovila najmanj 3,1 milijona odmerkov cepiva ter napovedal, da bi lahko do 30. junija cepili okoli 1,6 milijona ljudi.

Sorodno



































Oglasi