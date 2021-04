GZS: Gospodarstvo potrebuje dodaten paket protikoronskih ukrepov 24ur.com Gospodarstvo še vedno čuti posledice epidemije, zato potrebuje nov paket interventnih ukrepov, menijo v GZS. Med drugim predlagajo podaljšanje in izboljšanje uspešnih obstoječih ukrepov ter nekatere nove – na primer za pomoč gostinstvu, turizmu in industriji srečanj ter za krepitev razvoja v podjetjih. Izpostavljajo denimo podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa...

