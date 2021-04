Frizerji in kozmetiki, združeni v sekcijah pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, opozarjajo na neživljenjske in nesmiselne pogoje dela. Zato so vlado pozvali, da nemudoma odpravi pogoj 30 m2 na stranko ter dovoli sočasno izvajanje storitev za člane istega gospodinjstva. Tako se bodo na delovna mesta končno vrnili številni frizerji in kozmetiki, ki zaradi strogih pogojev že več mesecev ...