Novi rektor ljubljanske univerze je Gregor Majdič Primorske novice Novi rektor ljubljanske univerze za mandatno obdobje 2021-2025 je Gregor Majdič. V današnjem drugem krogu volitev je premagal tekmeca in dozdajšnjega rektorja Igorja Papiča. Majdič je prejel 54,9 odstotka veljavnih glasov, Papič pa 45,1 odstotka, so sporočili z univerze. Volitve so izvedli elektronsko na vseh 26 članicah in rektoratu hkrati.

