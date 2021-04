Univerza v Ljubljani se je včeraj dokončno izrekla in povedala svoje: 45. rektor univerze, ki bo to vodil naslednje mandatno obdobje – se pravi od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025 – je postal profesor Gregor Majdič. Ob izvolitvi je povedal, da bo univerza v prihodnje predvsem veliko bolj družbeno aktivna: »Oglašali se bomo ob družbenih vprašanjih.