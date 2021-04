Po požaru: pouk poteka na daljavo, gasilci reševali tudi živali 24ur.com Včeraj je zagorelo v eni od učilnic OŠ Franceta Prešerna Kranj. Evakuirali so pet oseb, ki sicer niso poškodovane, je pa ogenj dosegel tudi učilnico za biologijo, kjer je imela šola manjše živali. Čeprav so jih nekaj uspeli rešiti, jih je žal nekaj tudi poginilo. Nastala je tudi materialna škoda, a policisti ogled kraja še opravljajo in bolj podrobnih informacij o vzroku požara še nimajo. Do prek...

Sorodno























Oglasi Omenjeni France Prešeren

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Luka Dončić

Janez Janša

Aleš Hojs

Goran Dragić