Piše: Samo Vidovič Včeraj so bile odigrane še preostale tri tekme 29.kroga prve nogometne lige. CB24 Tabor je gostil Muro. Za Sežance je bila tekma zelo pomembna, saj so imeli pred to tekmo le pet točk prednosti pred devetouvrščenim Celjem in so še v nevarni zoni za kvalifikacije. Na drugi strani je imela Mura priložnost, da se z morebitno zmago približa Mariboru le na točko. Tekmo so bolje začeli ...