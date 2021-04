City po uvodni hladni prhi do preobrata na Villa Parku RTV Slovenija Nogometaši Manchester Cityja so še bližje naslovu angleškega prvaka. V 32. krogu so v Birminghamu premagali Aston Villo (1:2) in imajo zdaj s tekmo več 11 točk prednosti pred mestnim tekmecem Manchester Unitedom.

