Letošnji svetovni dan Zemlje namenjen zelenim tehnologijam in inovacijam za obnovo ekosistema Vlada RS Danes že 51. leto zapored obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki opozarja na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Letos je namenjen obnovi našega planeta, naravnim procesom, novim zelenim tehnologijam in inovacijam za obnovo našega ekosistema. Obnova Zemlje je dopolnitev prilagajanju in blažitvi podnebnih sprememb. Vsi potrebujemo zdravo okolje, ki podpira naša življenja, zdravje, delovna mesta in blagostanje. Zdrav planet ni izbira, temveč nujnost.

