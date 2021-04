»Stisk kot blisk« zurnal24.si Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon je danes, ob svetovnem dnevu Zemlje, simbolično ločeno izročil stiskalnice za zmanjševanje prostornine pločevink in plastenk kranjskemu podžupanu Janezu Černetu in županom občin Šenčur, Naklo, Jezersko in Preddvor, Cirilu Kozjeku, Ivanu Megliču, Andreju Karničarju in Roku Robleku. Tovrstne stikalnice bodo v prihodnje prejela tudi vsa gospodinjstva iz omenjenih občin.

