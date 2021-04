Dejstvo je, da nekateri Janezu Janši nikoli ne bodo odpustili slovenske osamosvojitve, v kateri mnogi vidijo povod za razpad Jugoslavije. Ker so s koncem komunizma in divjo privatizacijo mnogi voditelji delavskega razreda obogateli bistveno bolj, kot bi v Jugoslaviji, so se s tem nekako sprijaznili. Kljub temu ne zamudijo priložnosti za jugoslovansko obračunavanje z Janšo. Jugoslovenarstvo je v Sl ...