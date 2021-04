Piše: C. R. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na delovnem obisku na Poljskem. Namen obiska je krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med državama ter izmenjava mnenj in stališč o aktualnih evropskih zadevah in zunanjepolitičnih temah, pri čemer se pogovori osredotočajo na bilateralno sodelovanje in prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU. Odnosi med Slovenijo in Poljsko s ...