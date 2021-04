Policija preiskala lanska ropa banke, prijeli italijansko kriminalno združbo 24ur.com Novogoriški in koprski kriminalisti so uspešno preiskali lanska ropa bančnih poslovalnic v Dobrovem in Dutovljah. Ugotovili so, da sta ropa povezana, izvedli pa so ju člani kriminalne združbe iz Italije, ki so specializirani za izvrševanje bančnih ropov.

Sorodno



Oglasi