Medved o obstrukciji koalicije seje Knovsa: To obžalujemo 24ur.com Na seji Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so obravnavali poročilo o delu in finančnem poslovanju Sove za leto 2020. Prav tako so obravnavali, kakšne so bile aktivnosti Sove povezane z neuradnim diplomatskim dokumentom o Zahodnem Balkanu. O tem je spregovoril podpredsednik komisije Rudi Medved.

