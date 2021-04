Koalicijski poslanci do nadaljnjega ne bodo sodelovali na sejah Knovsa na pobudo poslanskih skupin Večer Koalicijski poslanci so se odločili, da ne bodo sodelovali na sejah komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na predlog posameznih poslanskih skupin, dokler ne bodo sklicana nadaljevanja sej, ki so jih že začeli. Prepričani so, da se ne spoštujejo poslovniški roki. Podpredsednik komisije Rudi Medved je napačen sklic sej zanikal.

