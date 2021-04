Ropa bank na Dobrovem in v Dutovljah sta bila povezana Primorske novice Novogoriški in koprski kriminalisti so uspešno preiskali lanska ropa bančnih poslovalnic na Dobrovem in Dutovljah. V okviru kriminalistične preiskave je bilo ugotovljeno, da sta obe kaznivi dejanji povezani, izvršili pa so ju člani kriminalne združbe iz Italije, specializirani za izvrševanje bančnih ropov.

