Slavna Francozinja in Slovenci, ki ji neposredno poročajo #foto SiOL.net Med najbolj slavnimi udeleženci relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem je Michele Mouton. Tista ženska, ki je do zdaj edina zmagala na reliju za svetovno prvenstvo, kot vodja varnosti vodi številno ekipo. V njej so tudi številni Slovenci. Štirje že v predvozilih s pomembnimi nalogami, več kot sto sodnikov bo tudi ob hitrostnih preizkušnjah. Dve bosta celo povsem "slovenski".

