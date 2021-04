Piciga odpoklican z mesta izvršnega direktorja DUTB, razlog ni znan RTV Slovenija Z mesta izvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je bil v sredo odpoklican Dimitrij Piciga, so zapisali na spletni strani DUTB. Njegove pristojnosti in odgovornosti bosta prevzela izvršna direktorja Robert Rožič in Matej Pirc.

