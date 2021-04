S protitelesi, a brez potrdila o okužbi, 2. Dnevnik Podobno kot nekateri prejšnji tudi ta prispevek Nine Knavs in Tomaža Klipšteterja z zgornjim naslovom (Dnevnik, 16. aprila) osvetljuje očitno zmedo zdravstvenih (NIJZ) in državnih (ministrstvo za zdravje) oblasti, ko gre za uporabo seroloških testov...

Sorodno





Oglasi