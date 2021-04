Za vas smo testirali, kako zanesljivi so testi za samotestiranje otrok 24ur.com Dijaki bi se morali po napovedih vlade že ves teden samotestirati, a država še kar validira teste, samotestiranje pa je prestavljeno za nedoločen čas. Kljub nastali zmedi pa so navodila za uporabo testa jasna. Za vas smo s pomočjo osnovnošolca Jakoba preizkusili test za samotestiranje in preverili, kako enostaven je za uporabo. Laik si brisa nazofarinksa ne more odvzeti sam, zato se pri samotesti...

