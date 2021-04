Majdič in Žolnir pospremili slovensko olimpijsko baklo na pot RTV Slovenija Na Ravnah na Koroškem so predstavili slovensko baklo za olimpijske igre v Tokiu. Izdelek jeklarne SIJ Metal Ravne bo 81 dni potoval po Sloveniji in ogreval vzdušje pred poletnimi igrami na Japonskem.

