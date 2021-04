Izkušeni Fuglsang: Prav zanima me, kako bodo mladi kolesarji nastopali čez 10 let 24ur.com Izkušeni Danec Jakob Fuglsang je v intervjuju za enega od belgijskih medijev dejal, da je kot mlad kolesar kar osem let zapravil zaradi slabega prehranjevanja. Danes se mladim to ne more več zgoditi, je dodal 36-letnik, ki se je primerjal tudi s Tadejem Pogačarjem, in dodal, da dvomi, koliko časa lahko kolesarji še zdržijo v takem tempu.

