Trenutno stanje na področju zunanjega oglaševanja je katastrofalno in zahteva takojšne ukrepanje države, saj oglasni panoji v čedalje večjem in nenadzorovanem številu poslabšujejo prometno varnost, uničujejo estetiko slovenske krajine in izkoriščajo skupni javni prostor v pridobitne namene, so prepričani v iniciativi Očistimo Slovenijo reklamnih panojev (OSRP).