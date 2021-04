(VIDEO) Luka Dončić Lakersom nasul 30 točk in popeljal Dallas do zmage Večer Moštvo Dallas Mavericks v severnoameriški košarkarski ligi NBA nadaljuje odlične predstave. Dallas je pod domačima obročema za drugo zmago po vrsti premagal košarkarje Los Angeles Lakers s 115:110. Znova je bil v ospredju pri Dallasu slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je bil najboljši s 30 točkami, devetimi skoki in osmimi asistencami.

Sorodno























Oglasi