Minister Janez Cigler Kralj v sklopu priprav na predsedovanje Svetu EU Vlada RS V tem tednu je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravil več sestankov s predstavniki evropskih socialnih partnerjev, civilne družbe in Evropskega parlamenta, katerim je med drugim predstavil glavne prednostne naloge slovenskega predsedovanja na področju zaposlovanja in socialnih pravic, spregovorili pa so tudi o možnosti krepitve sodelovanja na področjih skupnega interesa v času slovenskega predsedovanja.

Sorodno



































































































Oglasi