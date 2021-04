Neznanci vlomili v grad Cmurek in razdejali razstavo SiOL.net Neznanci so v noči iz četrtka na petek vlomili v Muzej norosti na gradu Cmurek, pri čemer so razdejali skladišče z dokumentacijo in muzejskimi artefakti ter razstavo Neskončne trate norosti. Kot je za STA povedala predsednica sveta zavoda Muzeja norosti Darja Farasin, vlom razumejo kot pritisk na delo vseh, ki si prizadevajo za ta kulturni spomenik.

