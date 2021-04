Delnice Mercatorja prenesene z Agrokorja na Fortenovo 24ur.com Delnice Mercatorja, ki so bile v lasti finančno nasedlega koncerna Agrokor, so bile po številnih zapletih prenesene na skupino Fortenova, ki je nastala na pogorišču Agrokorja, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz največjega slovenskega trgovca. S prenosom delnic se tako končuje večletna zgodba o lastniški usodi Mercatorja po insolventnosti Agrokorja.

