Počivalška veseli, da je Mercator dobil novega lastnika Reporter Gospodarskega ministra Zdravka Počivalška veseli, da je Mercator po nekaj turbulentnih letih dobil lastnika in poslovno okolje, v katerem bo lahko nemoteno opravljal svojo dejavnost in ki mu zagotavlja nadaljnji obstoj in razvoj. "To je v interesu vseh za

Sorodno











Oglasi