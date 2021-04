Ob svetovnem dnevu Zemlje je župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek uradno izročil ekološko pohvalo Breza, ki se kot javna pohvala podeljuje za prispevek na področju urejanja in varovanja okolja. »Brezo« za leto 2020 je prejela skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj za uspešen projekt ozelenitve mesta Črnomelj in skrbno ozaveščanje o pomenu ohranjanja in urejanja okolja, sporočajo z občine. preberit ...