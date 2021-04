V SB Celje prejeli pismo z grožnjami tam zaposleni premierjevi ženi in njenima otrokoma Celje.info V SB Celje so danes prejeli pismo naslovljeno na njihovo zdravnico in ženo slovenskega predsednika vlade Urško Bačovnik Janša. V njem s smrtjo grozijo tako njej, kot tudi njenima dvema otrokoma. Po poročanju več medijev naj bi danes v SB Celje prejeli grozilno pismo naslovljeno na zdravnico zaposleno v celjski bolnišnici in premierjevo ženo Urško Bačovnik Janša. Grožnje s smrtjo v pismu so namenje ...

