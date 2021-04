Šter: Pot na Hrvaško še naprej odsvetovana 24ur.com Situacija se nikjer še ni toliko izboljšala, da bi lahko govorili, da so se zadeve normalizirale, je dejal Andrej Šter, vodja Konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve. "Hrvaška je trenutno v zelo težki situaciji. Njihov zdravstveni sistem je pred velikimi preizkušnjami in to se odraža tudi v delih države, kamor se sicer odpravljajo Slovenci," je dejal.

