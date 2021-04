V Pravni mreži napovedujejo vložitev več deset pobud za razveljavitev glob RTV Slovenija Pravna mreža za varstvo demokracije bo v imenu posameznikov, ki so bili oglobljeni na podlagi neobjavljenih in neveljavnih odlokov, podala pobude za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na državno tožilstvo. Prvi paket bodo posredovali do konca aprila.

