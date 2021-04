Odziv Vlade RS na objavo Vrhovnega državnega tožilstva glede glob, ki so bile izrečene na podlagi vl Vlada RS V torek, 20. 4. 2021, je Vrhovno državno tožilstvo (VDT) na svoji spletni strani objavilo stališče glede zakonitosti glob, ki so bile izrečene na podlagi "vladnih odlokov oziroma sklepov, ki niso bili objavljani v Uradnem listu in zato po odločitvi ustavnega sodišča sploh niso začeli veljati". Po navedbah VDT naj bi bilo stališče objavljeno z namenom iskanja sistemske rešitve, ker naj bi "odpravlj...

Sorodno









Oglasi Omenjeni ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Janez Janša

Anže Kopitar