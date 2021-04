Everton za uvod do zmage v Londonu, ogorčen boj za ligo prvakov Sportal Danes se je z derbijem med Arsenalom in Evertonom začel 33. krog angleškega prvenstva. Zmage z 1:0 so se po avtogolu Bernda Lena veselili nogometaši Evertona. Liverpool bo v času sobotnega kosila gostil Newcastle, Chelsea pa se bo v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, pomeril z West Hamom.

