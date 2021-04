Radomljam gre imenitno tudi v skupini za prvaka Sportal Začel se je drugi del drugoligaške sezone, ki poteka v dveh ločenih skupinah. Osem najboljših klubov se po 15 krogih poteguje za naslov v skupini za prvaka, osem (naj)slabših pa čaka boj za obstanek. Vodilne Radomlje so v soboto doma nadigrale Velenjčane s 3:0 in še povečale prednost pred tekmeci, saj sta Krka in Dob v soboto le remizirala. Primorje je po menjavi trenerja, Andreja Komaca je nasled...

Oglasi Omenjeni Kranj

Terme Čatež

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janez Janša

Marjan Šarec

Aleksander Čeferin