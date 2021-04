25-letni voznik trčil v mladoletnega mopedista, ta je izgubil življenje Lokalec.si V naselju Selo v občini Moravske Toplice je v petek zvečer prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl mopedist. Policisti so ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko se mu je nasproti pravilno po svojem smernem vozišču pripeljal 17-letni voznik mopeda. Voznik mopeda je nato padel na vozišče in tam za p...

