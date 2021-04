Ustanovljen je strateški svet za socialno politiko Vlada RS Vlada se je na 204. dopisni seji seznanila z ustanovitvijo in imenovanjem Strateškega sveta za socialno politiko, ki je posvetovalna skupina predsednika vlade. Strateški svet je ustanovljen s ciljem spremljanja, analiziranja in predlaganja sprememb pravnih podlag, informacijskih podlag in organizacije poslovanja na področju socialne varnosti z namenom zagotoviti bolj pravičen, pregleden in enostaven sistem, ki bi posameznikom zagotavljal čim višjo stopnjo socialne varnosti.

