V Poslanski skupini SDS ostro obsojamo vse vrste nasilja in groženj. Ogorčeni smo nad grozilnim pismom, ki ga je v službo prejela zdravnica Urška Bačovnik Janša, soproga predsednika vlade. Grožnje, ki so v pismu zapisane, so namenjene otrokoma, starima komaj 9 in 7 let, ki v nobenem primeru ne smeta biti tarči kakršnega koli nasilja ali groženj. Današnje dejanje je odraz neukrepanja pristojih, še ...